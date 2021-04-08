تعرف على موعد مباراة الاهلي والرائد في الدوري السعودي اليوم الخميس 8 أبريل 2021، في افتتاح مباريات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الاهلي مباراة اليوم بكم هائل من الخسائر المتتالية التي لا تعكس طموحات وآمال الفريق في بداية هذا الموسم، إذ تعرض الفريق لـ 5 هزائم متتالية بعد تعادلين أمام اتحاد جدة والعين.

ولم يفز الاهلي بأي مباراة في الدوري السعودي منذ تاريخ 5 فبراير 2021، عندما فاز على فريق الوحدة بنتيجة 4/2 خارج الديار.

وبسبب سلسلة الخسائر المتتالية، تراجع أهلي جدة إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر الهلال، وبفارق 3 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، والذي يحتله حاليًا فريق التعاون المنتشي بأربع انتصارات وتعادل في الخمس جولات الماضية.

من جانبه، سيسعى نادي الرائد لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة الهروب من صراع الهبوط، حيث يحتل المركز ال12 برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الوحدة صاحب المركز ال14 المؤدي إلى الدرجة الأولى.

ويَمر فريق الرائد بفترة جيدة نوعًا ما في منافسات الدوري، فخلال الجولات الخمس الماضية جمع 10 نقاط، بواقع 3 انتصارات وتعادل مثير أمام اتحاد جدة، وخسارة يتيمة أمام حامل اللقب “الهلال”.

موعد مباراة الاهلي والرائد في الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الاهلي والرائد في الدوري السعودي اليوم الخميس عند الساعة الثامنة و50 دقيقة بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينيتش.

تقام مباراة الاهلي والرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنقل في بث مباشر على القناة الرياضية السعودية 1 بصوت المعلق الرياضي “عبد الله الحربي”.

وانتصر الأهلي في آخر 3 مواجهات له أمام الرائد بنتائج ضئيلة (2/1 و0/2 و2/1)، ولعبت المباريات الثلاث خلال عام 2020.

أما آخر فوز لفريق الرائد أمام الأهلي فيرجع إلى الجولة 25 من موسم 2019/2018، في اللقاء المثير الذي أقيم يوم 28 مارس 2019 على ملعب الجوهرة المشعة، وانتهى بنتيجة 5/4.

وسجل الهداف البارع “صالح الشهري” سوبر هاتريك لصالح الرائد في تلك المباراة، وتكفل محمد العمري بتسجيل الهدف الأول بعد خمس دقائق من صافرة البداية، بينما سجل للأهلي “مهند عسيري” ثنائية، وهدف لكل من سلمان المؤشر وتيسير الجاسم.

وكانت مباراة الدور الأول بين الأهلي والرائد من موسم 2021/2020 قد انتهت بفوز صعب للأهلي عندما سجل السوري عمر السومة هدف الفوز في الدقيقة 90.