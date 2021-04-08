يعاني فريق غرناطة الإسباني من عدة غيابات قبل استضافة مانشستر يونايتد في مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الاوروبي، مساء اليوم الخميس 8 أبريل 2021، على ملعب نويفا لوس كارمينيس.

يغيب عن صفوف غرناطة 4 لاعبين إسبان بقرار غير فني من جانب المدير الفني للفريق “مارتينيز ديجو” بالاضافة إلى 3 لاعبين آخرين بداعي الإصابة.

وفَجر فريق غرناطة كبرى مفاجآت الدوري الاوروبي هذا الموسم عندما أطاح بالعملاق الإيطالي “نابولي” من دور الـ 32 قبل أن يتجاوز عقبة مولدي النرويجي في دور الـ 16.

لكن يبدو أن مغامرة الفريق الأندلسي قد قاربت على النهاية، بعد الإصطدام بالعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد في هذه المرحلة المتقدمة، وفي ظل هذا الكم الكبير من الغيابات التي يُعاني منها الفريق.

غيابات مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة اليوم في الدوري الاوروبي

توجد شكوك حول قدرة ثلاثة لاعبين آخرين مؤثرين في تشكيلة غرناطة على اللحاق بمواجهة مانشستر يونايتد اليوم الخميس، وهم “ديميتري فولكييه وكارلوس نيفا وألبيرتو سورو” بسبب إصابات عضلية غيبتهم عن المباريات الأخيرة للفريق.

وسيغيب لاعب الوسط الإسباني “فيدي” ومواطنيه “آدريان مارين وكويني” لأسباب غير فنية، بالاضافة إلى لاعب الوسط البرتغالي “دومينجوس كوينا”.

أما مانشستر يونايتد فعدد غياباته قليلة للغاية مقارنة بغيابات غرناطة، الأمر الذي يجعله المرشح الأوفر حظًا للفوز والعبور إلى نصف النهائي بأريحية، وتكرار الفوز الذي حققه على ريال سوسيداد في دور الـ 32.

يغيب عن مانشستر يونايتد المدافع الدولي الإفواري “إيريك بايي” بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من رحلة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، حيث شارك في فوز كوت دي فوار على النيجر بنتيجة 3/صفر، ثم غاب في المباراة التالية أمام إثيوبيا عندما فاز الفيلة بثلاثية لهدف، وبعد عودته إلى إنجلترا أُستبعد من مباراة برايتون في الجولة 30 من الدوري الانجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد جهود مهاجمه الفرنسي “أنتوني مارسيال” في مباراة برايتون بسبب إصابة تعرض لها في مباراة فرنسا وكازاخستان ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وشارك مارسيال لمدة 14 دقيقة فقط أمام أوكرانيا في افتتاح مشوار فرنسا بتصفيات المونديال، ولعب خلال المباراة الثانية ضد كازاخستان لمدة 58 دقيقة.

أما الغائب الثالث عن صفوف مانشستر يونايتد اليوم فهو المدافع الدولي الإنجليزي السابق “فيل جونز”، فلم يتعاف بعد من إصابة الركبة التي أبعدته عن معظم فترات الموسم، بالتالي فغيابه لا يؤثر على فريق أولي جونار سولشاير بالسلب، لاعتياد الدفاع على اللعب من دونه منذ يوم 26 يناير 2020 عندما لعب للمرة الأخيرة لمدة 90 دقيقة أمام ترانميري في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو اللقاء الذي شهد تسجيله لهدف في الفوز بنتيجة 0-6.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة

دين هندرسون

لوك شو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – وان بيساكا

فريد – مكتوميناي

بول بوجبا – برونو فيرنانديز – جرينوود

ماركوس راشفورد