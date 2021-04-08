ملخص مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا – فيديو

شاهد ملخص مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الاربعاء الموافق 7 أبريل 2021 على ملعب آليانز آرينا في مدينة ميونخ.

سقط بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ماراثونية لم يتوقف فيها اللعب كثيرًا، لكنها تسببت في توقف سلسلة اللاهزيمة للفريق البافاري في دوري ابطال اوروبا عند 19 مباراة على التوالي.

وكان بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في لشبونة أمام بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ، بهدف دون رد سجله كينجسلي كومان، وسعى لرد اعتباره بقيادة الثنائي نيمار جونيور وكيليان مبابي وأنخل دي ماريا، فكان لهم ذلك رغم الغيابات المؤثرة على تشكيلة الفريق الأساسية.

وغاب عن صفوف النادي الباريسي كل من “فلورينزي وفيراتي” بالاضافة إلى الظهيرين كورزاوا وخوان بيرنات، والثنائي الأرجنتيني المتميز لياندرو باريديس وماورو إيكاردي.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

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