الامارات | الزمالك يرفض الحكم المصري.. ويتساءل: "لماذا في هذه المباراة؟"

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الحكم المصري.. ويتساءل: "لماذا في هذه المباراة؟" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك رفضه القاطع لخوض مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي بطاقم تحكيم مصري، مشدداً على أن آخر 20 مواجهة قمة أقيمت بحكام أجانب، متسائلاً: "لماذا هذه المباراة تحديداً سيديرها حكم محلي؟".

وقال المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك عمرو الدرديري عبر الموقع الرسمي للنادي: "لم نتلق إخطاراً بأن المباراة ستقام بطاقم حكام مصري، فبالتالي لم نرسل أي خطابات، ولكن بناءً على تصريحات رئيس اللجنة الثلاثية أحمد مجاهد منذ ساعات، الزمالك يجهز خطابا لإرساله إلى اتحاد الكرة للاعتراض على طاقم التحكيم المصري".

وأضاف: "نحترم الجميع، ولكن نرفض وجود طاقم مصري، آخر 20 مواجهة قمة أقيمت بحكام أجانب، لماذا هذه المباراة ستقام بحكام مصريين؟ لاسيما وأن المواجهة تشهد فارق ضيق بين الفريقين في النقاط، كما أن جائحة كورونا ليست عذرًا".

ويمتلك الزمالك 33 نقطة من 14 مباراة، فيما لدى الأهلي 27 نقطة من 11 مباراة، ما يعني أن الفارق بين الفريقين بسيط وتحكم الصدارة وربما اللقب تفاصيل صغيرة.

وتابع الدرديري: "أرى أن الأمور في الوقت الحالي لا تتحمل مزيد من الأزمات، الوقت كافي لاستقطاب حكم أجنبي، والأجنبي سيتسبب في راحة للطرفين".

وعن موافقة الأهلي على إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري، قال: "هذا شأن الأهلي لم يمكنني الحديث فيه، ولكن الزمالك يتمسك بالحكم الأجنبي، وهذا ليس تقليلًا من الحكم المصري الذي يدير جميع المباريات بكفائة عالية ولكن مباراة القمة دائمًا تقام بحكم أجنبي".

ترتيب القمة في الدوري المصري

الزمالك 33 نقطة من 14 مباراة

الاتحاد السكندري 28 نقطة من 17 مباراة

الأهلي 27 نقطة من 11 مباراة

المصري 26 نقطة من 17 مباراة

بيراميدز 25 نقطة من 15 مباراة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news