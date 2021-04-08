شكرا لقرائتكم خبر عن جدل حول تغيير اسم ملعب ماركانا الشهير في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع المجلس التشريعي في ولاية ريو دي جانيرو عن الطلب المقدّم بإطلاق اسم الأسطورة البرازيلية بيليه على ملعب ماراكانا الشهير، بعد أن أثار الاقتراح جدلًا واسعًا.



وفي خطوة غير متوقعة، طلب أندري سيسيليانو رئيس المجلس الذي دعم المشروع المقدّم، من الحاكم المؤقت كلاوديو كاسترو عدم التوقيع عليه بدلًا من الموافقة.



وبعد أن صوّت النواب في 9 مارس على تغيير الاسم الرسمي للملعب إلى “إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو- راي بيليه”، وهو الاسم الحقيقي لبطل العالم ثلاث مرات، إضافة إلى لقبه «الملك بيليه».

تساءل النقاد عن سبب انشغال المسؤولين في مثل هذه الأمور في خضم أزمة صحية مستعرة في البرازيل، وقال سيسيليانو المنتمي إلى حزب العمّال: «نيتي كانت تكريم ملك كرة القدم وأفضل لاعب على مر العصور.. ولكن ماراكانا سيحمل دائمًا اسم ماراكانا».

وكان هذا الملعب الأيقوني مسرحًا لمواجهات تاريخية، بما فيها المباراتين الحاسمتين لكأس العالم 1950 و2014، إضافة إلى احتضانه حفلي الافتتاح والختام لأولمبياد ريو 2016. كما أنه الملعب المعتمد من اثنين من أندية كرة القدم المحلية العريقة، هما فلومينينسي وبطل الدوري المحلي الحالي فلامنجو إلا أن هذا المعلب الذي يتسع لـ78 ألف متفرج يحمل ذكريات أليمة للبرازيليين .

ففي المباراة الحاسمة لكأس العالم 1950، سقط منتخب السامبا على أرضيته 1-2 أمام الأوروجواي ليحرم من لقبه الأول، علمًا أن التعادل كان يكفيه، حيث اقتضى نظام البطولة حينها الذي اعتُمد فقط في تلك النسخة أن يلتقي متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في مجموعة نهائية.

وبات هذا اليوم يعرف بالـ«ماراكاناسو» ما يمكن ترجمته «نكسة ماراكانا» لذا يعتبر اللاعب رقم 10 الرجل الذي صنع الأمجاد للبرازيل، ولا يزال حتى هذه الأيام اللاعب الوحيد الذي حقق لقب كأس العالم ثلاث مرات (1958، 1962 و1970) .