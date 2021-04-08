وزير الرياضة يفتتح المؤتمر العلمي الدولي للاتحاد المصري للاعبين ذوى الشلل الدماغي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للاتحاد المصري للاعبين ذوى الشلل الدماغي الذي ينعقد في الفترة 8-9 إبريل الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حضر افتتاح المؤتمر الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور أحمد آدم رئيس المؤتمر، رئيس الاتحاد المصري، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومجموعة من قيادات الوزارة، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية البارالمبية.

يتضمن المؤتمر مجموعة من المحاضرات العلمية وورش العمل تناقش عدداً من المحاور منها :«طرق التدريب الحديثة للاعبين ذوى الإعاقة، المهارات التنافسية للاعبي الشلل الدماغي، التعلم الإرشادي كمدخل تربوي علاجي لتحسين المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية لدي الأطفال ذوى الشلل الدماغي، التكامل الحسي حركي وتأثيره على تنمية الانتباه لدي الطلاب ذوى الإعاقة المتعددة».

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالرياضة المصرية بصفة عامة، ورياضات ذوى القدرات والهمم، مقدماً الشكر والتقدير لكل القائمين على تنظيم المؤتمر الذي الرعاية الكريمة من السيد رئيس الوزراء.

وأوضح الوزير تقديم كل الدعم للاتحاد المصري للاعبين ذوى الشلل الدماغي، وكذا جميع الاتحادات الرياضية البارالمبية انطلاقاً من اهتمامنا بأبناء مصر من ذوى القدرات والهمم الذين يتحدون الصعاب ويحققون الإنجازات في مختلف المجالات.

فيما لفتت الدكتورة حياة خطاب إلى الإنجازات التي يحققها بالابطال البارالمبيون، وتقديم الدعم والمؤازرة لهم وتشجعيهم على الفوز في مختلف البطولات، مقدمة الشكر والتقدير لكل من رئيس الجمهورية لما يوليه من اهتمام لمتحدي الإعاقة، ورئيس الوزراء على رعايته الكريمة للمؤتمر، ووزير الرياضة راعي الرياضات البارالمبية المصرية ودعمه الدائم للأبطال الرياضيين.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد المصري للاعبين ذوى الشلل الدماغي، أن المؤتمر هو الأول من نوعه ويحمل عنوان تطوير الواقع الرياضي في مجال الشلل الدماغي، ويأتي تجسيداً لاهتمام السيد رئيس الجمهورية بالأشخاص ذوى الإعاقة وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف أن محاور المؤتمر تلقى الضوء للتعرف على الواقع الراهن بشأن اللاعبين ذوى الشلل الدماغي، وما نصبو إليه من رؤى وتطلعات مستقبلية، مرحباً بجميع المشاركين في فعاليات المؤتمر وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة.



شهد المؤتمر تكريم لاعبي المنتخب في لعبة البوتشا من ذوى الهمم والقدرات الخاصة اللاعب عبدالرحمن أحمد سعد، وائل حلمي، ابانوب وحيد، اسلام عمر، والدكتور محمد بيومي المدير الفني للمنتخب، والكابتن إياد الحسيني المدير الإداري، وحسام مبروك رئيس بعثة المنتخب،