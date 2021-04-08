شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حكم لقاء الكلاسيكو الإسبانى بين ريال مدريد و برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إسباني، عن اسم الحكم المقرر تعيينه، لإدارة الكلاسيكو، بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة 30 من الليجا.

وبحسب إذاعة «كوبي» الإسبانية، فإن ماتيو لاهوز الذي أدار مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال هذا الأسبوع سيُدير مواجهة الكلاسيكو.

وأضافت: «سيكون سوتو جرادو حكم تقنية الفيديو المساعد في المباراة».

يُذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

ووجه ميشيل جونزاليس، لاعب ريال مدريد السابق، نصيحة لـسير قائد الفريق، بشأن مستقبله مع اقتراب عقده من النهاية .

وقال جونزاليس في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لو كنت مكان راموس ما كنت لأغادر ريال مدريد أبدًا».وأضاف: «ما قدمه راموس خلال مسيرته مع ريال مدريد لم يكن طبيعيًا، مسيرة مليئة بالألقاب، لا يمكنني رؤية راموس بقميص آخر» .

وعن مباراة الكلاسيكو يوم السبت بين ريال مدريد وبرشلونة: «ريال مدريد يعرف قوته جيدًا، هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالكلاسيكو وكذلك لقب الدوري».