شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الأندية التنزانية قبل مواجهة سيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الأهلي مواجهة تحصيل حاصل غدا الجمعة أمام سيمبا التنزاني في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى خاصة أن نتيجة المباراة لن تؤثر على ترتيب الفريقين بعد أن ضمنا التأهل لربع النهائي.

يحتل سيمبا المركز الأول برصيد 13 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويسعى الفريق المصري للثأر من خسارته في الجولة الثانية من سيمبا بهدف نظيف.

ولم تحقق أندية تنزانيا أي فوز على الأندية المصرية في القاهرة بعد أن خاضت 23 مباراة من قبل خسرت 21 مرة وتعادلت مرتين وأحرزت أندية مصر 59 هدفا، بينما أحرزت أندية تنزانيا 5 أهداف فقط،ويملك الأهلي سجلا تاريخيا مميز أمام أندية تنزانيا بالقاهرة بعد أن لعب 9 مباريات حقق الفوز فيها جميعا.

وكانت بداية المباريات أمام يانج أفريكانز في دور الـ 16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وفاز الأهلي 5-0 والمباراة الثانية أمام سيمبا في دور الـ 16 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1985، وفاز الأهلي 2-0. وثالث اللقاءات أمام يانج أفريكانز في دور الـ 32 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1988، وفاز الأحمر 4-0.

أما المواجهة الرابعة فكانت أمام فريق سيمبا في دور الـ 32 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وفاز الأهلي 5-0 ، كما لعب الأهلي مع ماجي ماجي في دور الـ 32 من دوري الأبطال 1998 وفاز الأحمر 2-0، وكانت المواجهة السادسة أمام يانج أفريكانز في دور الـ 32 من دوري الأبطال 2009 وفاز الأهلي 3-0.

المواجهتان السابعة والثامنة كانتا أمام نفس الفريق يانج أفريكانز في دور الـ 32 من دوري الأبطال 2014 وفاز الاهلي 1-0، ثم بدور الـ 16 من دوري الأبطال 2016، وفاز الأهلي 2-1.وآخر المواجهات كانت أمام سيمبا في دور المجموعات 2019 وفاز الأهلي 5-0.