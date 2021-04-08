شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك على أبواب أزمة جديدة .. ساسى يربك حسابات كارتيرون قبل نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح فى الأفق بوادر أزمة جديدة لمسؤولى نادى الزمالك بسبب انتهاء عقد فرجانى ساسى نجم خط وسط الفريق بنهاية شهر يوينو المقبل، فى الوقت الذى ينتهى فيه الموسم المحلى يوم 30 سبتمبر المقبل، ما يعنى أن ساسي لن يكمل مباريات الزمالك فى بطولة الدورى العام فى حالة عدم نجاح إدارة الزمالك فى تجديد عقده وقبول شروطه المالية.

وعلمت " المصرى اليوم" أن إدارة الزمالك تنتظر إلى ما بعد الانتهاء من مباراة تونجيث بطل السنغال من أجل الدخول فى جولة مفاوضات جديدة مع اللاعب لتجديد عقده، خصوصاً بعد المعلومات التى تداولتها وسائل الإعلام مؤخراً عن وجود نية لدى وزارة الرياضة لإجراء تغيرات فى اللجنة التى تدير نادى الزمالك.

وقال مصدر مسؤول بالزمالك " رفض ذكر اسمه" أن هناك صعوبة فى إقناع ساسى باستكمال الشهور الثلاثة المتبقية من الموسم المحلى لأن عقد اللاعب ينتهى بنهاية شهر يونيو وبالتالى فلا بديل أمام إدارة الزمالك سوى تجديد العقد كى يستمراللاعب.

وأوضح المصدر أنه فى حالة عدم تجديد عقد ساسى فإنه سيرفض الاستمرار حتى نهاية شهر سبتمبر حيث سيرغب وقتها فى دخول فترة الإعداد للموسم الجديد مع فريقه الجديد، ما يعنى ارتباك حسابات باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

ويعانى نادى الزمالك من أزمة مالية كبيرة تحول دون تلبية إدارة النادى مطالب اللاعب المالية وحصوله على 2 مليون يورو فى الموسم نظير التجديد، فى الوقت الذى أبدى فيه اللاعب أكثر من مرة مرونة فى الاستمرار مع القلعة البيضاء لكن شريطة تلبية مطالبه المالية.

وسينعكس رحيل ساسى عن نادى الزمالك فى شهر يونيو بالسلب خصوصاً أنه الفريق لا يزال منافساً قوياً على بطولة الدورى العام، وعلى الرغم من لجؤ إدارة الزمالك لاتحاد الكرة من أجل الحصول على فتوى منهم بأحقية الزمالك فى استمرار ساسى مع الفريق حتى نهاية الموسم فى شهر سبتمبر لكن مسؤولى الجبلاية أبلغ نظرائهم فى الزمالك بصعوبة هذا الأمر، وأنه لا بديل سوى تجديد العقد من أجل استمرار اللاعب.