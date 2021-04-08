شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر: فيفا يستعد لتطبيق نظام آلي يكشف التسلل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح الفرنسي أرسين فينجر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيكون مستعدا لاستخدام نظام آلي للكشف عن التسلل في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



وقال المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية في الشهر الماضي أنه مستمر في مراجعة القواعد الخاصة بالتسلل وأنه يخطط لتجربة نظام جديد شبه آلي للكشف عن التسلل للحد من الانتظار خلال المباريات عند اللجوء لحكم الفيديو المساعد.



وقال فينجر إنه يؤيد استخدام النظام الآلي الذي يقوم مباشرة بإبلاغ أحد مساعدي الحكم عند وقوع التسلل.



ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن فينجر المسؤول عن قطاع التطوير في الفيفا قوله «أعتقد أن النظام الآلي سيكون جاهزا قبل 2022، أؤيد تماما استخدام النظام الآلي في كشف التسلل ما يعني وصول الإشارة مباشرة إلى مساعد الحكم».



وأضاف فينجر: «في المتوسط نحن نضطر للانتظار لنحو 70 ثانية».



وفي الشهر الماضي دعا نجم منتخب هولندا المعتزل ماركو فان باستن إلى الغاء التسلل قائلا إن اللعبة ستكون أفضل بدون التسلل.