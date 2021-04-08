شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الزمالك بقرار كاف عقب المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية عقب تدريب اليوم الخميس استعدادا للقاء تونجيت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي في الواحدة والنصف ظهرا قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء بطل السنغال.



ويستعد الزمالك للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد قررتعديل موعد تدريب الفريق غدا الجمعة المقرر له باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ليقام في الواحدة والنصف ظهرا بدلا من الساعة الحادية عشرة صباحا.



وسيعقد كارتيرون مؤتمراً صحفياً في الخامسة مساء الغد باستاد القاهرة الدولي للحديث عن لقاء تونجيث السنغالي ويعقبه المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق المنافس.