شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يغيب عن عن مواجهة الإنتاج الحربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش، عن مواجهة الإنتاج الحربى بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصرى، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الناميبي بينسون شيلونجو، لقيادة هجوم الفريق في المواجهة المقبلة

ومن جانبه قرر الجهاز الطبي بالنادى الإسماعيلي بقيادة هشام مصطفى، خضوع حسين السيد، الظهير الأيسر ، للأشعة على قدمه خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى إصابته التى تعرض لها خلال لقاء المصرى البورسعيدى، وبناء عليه تحديد مدة العلاج.

وسوف يبدأ الإسماعيلي غدًا السبت، الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها أول مايو المقبل، على ستاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الدراويش موقفه صعبًا في جدول الدوري، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقءات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 24 غيرها.