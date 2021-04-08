شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالإسماعيلي يكشف أسباب استبعاد الشامي ودونجا من مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن أسباب استبعاد الثنائي محمد الشامي، ومحمود دونجا، لاعبا الفريق من مباراة المصري البورسعيدي، التي أقيمت بينهما أول أمس الأربعاء ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الدرايش بهدفين مقابل هدف.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» :«إيهاب جلال، فضل استبعاد محمد الشامي ومحمود دونجا، من مباراة المصري، بسبب حالة عدم التوفيق التي تلازم الثنائي في الفترة الماضية»، مضيفًا :«الشامي ودونجا، كان عليهما ضغوطات كبيرة من الجماهير، وهو ما أثر بالسلب على أدائهم الفني، الأمر الذي جعل المدير الفني يقرر استبعادهما من مباراة المصري».

وأضاف :«إيهاب جلال، سوف يستغل الفترة الطويلة قبل مباراة الإنتاج الحربي المقبلة، في تجهيز الثنائي من الناحية النفسية وإعادة الثقة لهما»، مؤكدًا أنهما سيكون لهما دور مع الفريق في المباريات المقبلة«.