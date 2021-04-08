شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا مهددة بالاستبعاد من استضافة مباريات يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تواجه مدينة بيلباو الإسبانية خطر فقدان حق استضافة مباريات في يورو 2020 بعد اعتراف الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأنه «من المستحيل الوفاء» بمتطلبات حكومة إقليم الباسك من أجل السماح بحضور الجماهير.

ووضعت السلطات 7 شروط من أجل السماح بحضور الجماهير خلال المباريات، الأمر الذي يطمح إليه بشدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وألزم يويفا المدن الـ12 المستضيفة لفعاليات كأس الأمم الأوروبية بتقديم خططها لاستقبال الجماهير، في موعد أقصاه أمس الأربعاء.

وذكرت سلطات العاصمة الأيرلندية دبلن، التي تشارك بيلباو استضافة مباريات المجموعة الثانية، أنه من المستبعد حضور الجماهير في المدرجات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يويفا سينقل المباريات من المدن التي لا تستطيع تأمين حضور الجماهير، في الوقت الذي قال فيه ألكسندر سفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، إن الأمر متوقع «إذا سمح الوضع بذلك».

وتطلب حكومة إقليم الباسك بأن يتم تطعيم 60% من السكان ضد فيروس كورونا المستجد بحلول 14 يونيو، للسماح بحضور الجماهير، وهو أمر مستحيل في ظل معدل التطعيم الحالي.

والشرط الآخر الذي وضعته الحكومة هو أن تصبح نسبة مصابي كورونا الذين يشغلون أسرة العناية المركزة بالمستشفيات 2% كحد أقصى، بحلول يونيوى

وبحسب بيان اتحاد الكرة الإسباني: «كل هذه الأمور تقود إلى عدم تواجد الجماهير في بيلباو».

وقدمت مدن جلاسجو وأمستردام ولندن وسانت بطرسبرج وكوبنهاجن وروما وبوخارست خططا لليويفا تتضمن وجود الجماهير في المدرجات.

وطبقت باكو وبودابست قواعد حديثة أكثر تساهلا، وليس من المتوقع أن تواجه مشاكل في هذا الصدد.

وهناك شكوك بشأن وجود الجماهير في المباريات التي تستضيفها ميونخ الألمانية.