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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - البطل المصرى السنارى يكشف كواليس التألق في لعبة الـ«MMA» القتال المتنوعة

تعد لعبة الـ«MMA» التي يطلق عليها فنون القتال المتنوعة إحدى الرياضيات الصعبة التي تحتاج لنوعيات من اللاعبين أصاحب إرادة لكونها رياضة قتالية مزيج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة، وتسمح القوانين باستخدام تقنيات الضربات المباشرة (Striking) والمسكات (Grappling) في وضعية الوقوف (Stand Up) أو على الأرضية (Ground Fighting)، مما يسمح المقاتلين بالدخول للرياضة بخلفيات مختلفة من فنون القتال: الجودو، التيكوندو، الملاكمة، المصارعة، الجو جيتس، الكاراتية، المواي تاي، وغيرها.

عبدالله السنارى اللاعب المصرى الذي عشق اللعبة وأصر على التألق فيها ليكون واحد من أشهر الرياضيين في لعبة فنون القتال المتنوعة. حيث كشف السناري، عن تفاصيل تواجده ضمن فريق فريق MMASHARK.

وقال السناري، في تصريحاته لـ المصرى اليوم:«MMA هي رياضة شاملة تضم جميع الفنون القتالية مثل كيك بوكسينج، مصارعة ومواي تاي، بالإضافة إلى العديد من الفنون الأخرى» .

وأضاف: «اللاعب يحتاج أن يكون بطل في لعبة معينة من أشكال الفنون القتالية، وأنا كنت بطل جمهورية في المواي تاي بالنسبة لوزني، موضحًا :»يجب أن أتدرب على جميع الألعاب لكي أصبح لاب محترف. وأشارالى أنه بدأ التدريبات في لعبة «المواي تاي» من سن 12 سنة مع الكابتن محمد رشاد، وهو من كان له الفضل في كل شئ حتي استطاعت الحصول على بطولة الجمهورية، ولكن بعد ذلك صدمت من كثرة الصعوبات التي أواجهها للمشاركة في بطولة العالم، لذا قررت أن أعتزل وأوجه تركيزي لعملي ولكن في الوقت ذاته كنت أواصل التمرين مع محمد رشاد، لمجرد الحفاظ على شكل جسمي«

وواصل«وفي يوم أخبرني مدربي بأن هناك شركة أجنبية بدأت بالعمل في مصر وأنه يتم اختيار لاعبين محترفين من الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك لتأهيلهم ودعمهم عالمياً ولمشاركتهم في مباريات في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية»

وأردف اللاعب صاحب الـ22 عامًا: المدرب ظل يدعمني إلى أن أجتزت كل الاختبارات المطلوبة حتي أصبحت واحدا من فريق MMASHARK«، موضحًا :»بعد أن أصبحت ضمن الفريق، وجدت أن هناك عدة مدربين من بينهم شريف القرش، وهو كابتن الفريق والذي يمثل مصر كلاعب محترف في Championship One خاصة في تأهيلي للمصارعة والجيجيتسو حتي أصبحت لعبًأ محترفًا، وهو في الحقيقة أيضاً صاحب فضل على

وأكمل :«فريق MMASHARK أبرم عقد رعاية معى لمدة خمس سنوات متضمنًا توفير أماكن التدريب والمدربين المحترفين وكذلك الدعم الفني والنفسي ونظام التغذية بالإضافة إلى الفيتامينات والمكمالت الغذائية، يوفر الفريق أيضاً كافة المعدات الرياضية المطلوبة للتدريب، كما أنه يقوم بالتقديم اللاعبين في منظمات الMMA العالمية، وهو ما يتطلب تكلفة مرتفعة»

وعن عدد اللاعبين في الفريق، قال: يوجد من مصر خمسة مقاتلين محترفين بالإضافة إلى ثالث فتيات، كما أن لنا زملاء من المغرب والجزائر وأوروبا

وعن مشاركة الفتيات قال: طبعاً من الصعب أن تجد في مصر بطلة تلعب هذه الألعاب القتالية ولكن الفريق بالفعل يضم فتيات .