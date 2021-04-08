شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بالقتال من أجل الفوز أمام تونجيت السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات قبل انطلاق تدريب اليوم ،وخاضت كل مجموعة تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي .

ويركز الجهاز الفني للفريق على الجوانب الفنية استعدادا للقاء تونجيت المرتقب في دوري أبطال أفريقيا، وطالب كارتيرون لاعبيه ببذل ما بوسعهم خلال المباراة المقبلة من اجل الفوز .

ويستعد الفريق للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة .