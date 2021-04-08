شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق يراهن علي تأهل الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد ماهر همام، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة القمة بحكام مصريين قرار جيد.

وقال ماهر همام، في تصريحات إذاعية الخميس :«أؤيد قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة القمة بحكام المصريين، يجب أن ندعم ونساند الحكام المصريين في تلك الفترة خاصة مع وجود تقنية الفار» .



وأشار :«لدي ثقة كبيرة في تأهل الزمالك إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال افريقيا»، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض قدم مباراة كبيرة أمام مولودية الجزائر .