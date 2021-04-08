شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يواصل التأهيل في الجيم .. وتضاءل فرص لحاقه بمواجهة تونجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش تدريبات الفريق اليوم، في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وان كانت فرص لحاقه بالمباراة المقبلة امام تونجيت ضعيفة

وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وحرص على متابعة تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الفريق للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.