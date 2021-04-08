شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل خاصة من أسامة نبيه ليوسف أوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق جلسة مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على هامش تدريبات اليوم.



وحرص الثنائي على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالزمالك.



ويستعد الفريق للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السادسة مساء السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة.