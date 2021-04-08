شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غضب الزمالك من وكيل «ساسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدي مسؤولو نادي الزمالك غضبهم من الليبي مهند عون وكيل النجم التونسي فرجاني ساسي بسبب السياسة التي يتبعها في مفاوضات تجديد عقد اللاعب.

وعلمت «المصري اليوم» أن مهند عون يتجاهل اتصالات مسؤولى الزمالك خلال الفترة الأخيرة وطلبوا من اللاعب التواصل مع وكيله من أجل إنهاء الأمر أو الرحيل وإغلاق هذا الملف نهائيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.