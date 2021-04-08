شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات الكلاسيكو السعودي يوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت 5 مباريات سابقة جمعت فريق الهلال الأول لكرة القدم، ونظيره الاتحادي، أيام الجمعة، في الدوري السعودي للمحترفين، بفوز أي منهما على الآخر، دون تسجيل أي حالات تعادل.

ويلتقي الفريقان، غدًا، للمرة السادسة يوم الجمعة، لحساب البطولة التي انطلقت تحت مسمى المحترفين في موسم 2008ـ2009.

وبدأ الهلال تلك المباريات الخمس، بتحقيق 3 انتصارات متتالية، قبل خسارته في المرتين الأخيرتين.

وتوزعت مواجهات الجمعة، بواقع مباراة واحدة في مواسم 2012ـ 2013، 2013 ـ 2014، 2014 ـ 2015، 2015 ـ 2016 و2016 ـ 2017، على الترتيب.

ويعيد الفريقان غدًا الكلاسيكو إلى أيام الجمعة، منذ مواجهتهما في 28 أكتوبر 2016، التي حسمها الاتحاد بهدفين نظيفين. والهدفان هما أقلّ حصيلة عرفها “كلاسيكو الجمعة” الذي سجّل نتائج عريضة، كفوز الهلال “4ـ2” و”5ـ2” و”3ـ0”، وكذلك انتصار الاتحاد “4ـ3”، في المواجهات الأربعة الأولى تواليًا.