شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لبرشلونة قبل موقعة الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل برشلونة تحضيراته استعدادا لخوض كلاسيكو الأرض ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني «الليجا».

وكشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن تدريبات برشلونة اليوم، شهدت مشاركة المدافع جيرارد بيكيه مع المجموعة، حيث يسعى للحاق بالمواجهة.

وأوضحت أن مشاركة بيكيه في الكلاسيكو، تحتاج تقييم من الجهاز الطبي، فيما يتعلق بحالة إصابته، إذا كانت حالته تسمح له باللعب ضد ريال مدريد، دون المخاطرة كثيرا.

وأشارت إلى أن كومان اعتمد على جميع اللاعبين في التدريبات، باستثناء الفرنسي أنطوان جريزمان الذي غاب عن المران لأسباب شخصية.