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مفاجأة سارة لبرشلونة قبل موقعة الكلاسيكو

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل تحضيراته استعدادا لخوض كلاسيكو الأرض ضد الغريم التقليدي ، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة 30 من «الليجا».

وكشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن تدريبات برشلونة اليوم، شهدت مشاركة المدافع جيرارد بيكيه مع المجموعة، حيث يسعى للحاق بالمواجهة.

وأوضحت أن مشاركة بيكيه في الكلاسيكو، تحتاج تقييم من الجهاز الطبي، فيما يتعلق بحالة إصابته، إذا كانت حالته تسمح له باللعب ضد ريال مدريد، دون المخاطرة كثيرا.

وأشارت إلى أن كومان اعتمد على جميع اللاعبين في التدريبات، باستثناء الفرنسي أنطوان جريزمان الذي غاب عن المران لأسباب شخصية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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