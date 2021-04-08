شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل توقيت مباريات الوحدة في دوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل مواقيت جميع مباريات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا التي ستقام في مدينة غوا الهندية، للفترة من 14 إلى 29 إبريل/ نيسان الجاري، بمشاركة أندية الوحدة «الإمارات»، بيرسبوليس «إيران»، الريان «قطر»، وغوا «الهند» (المستضيف).

ونجحت الجهود المكثفة التي قام بها اتحاد الإمارات لكرة القدم في تعديل توقيت المباريات التي ستلعب في شهر رمضان المبارك، حيث ستكون ركلة بداية المباريات بعد الإفطار.

جاء ذلك بالتنسيق بين اتحاد الكرة ونادي الوحدة، حيث قام الاتحاد بمخاطبة الاتحاد الآسيوي حول ضرورة تغيير مواقيت المباريات التي كانت مقررة قبل موعد الإفطار، الأمر الذي يسبب صعوبة للاعبين خاصة أثناء فترة الصيام.

وتقدم اتحاد كرة القدم بالشكر إلى الاتحاد الآسيوي ومسؤولي البطولة على تعاونهم الدائم والمستمر مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، وحرصهم على إنجاح البطولة الأكبر على مستوى الأندية الآسيوية.

وتأهل فريق الوحدة إلى مرحلة المجموعات بعد فوزه في مباراة الملحق على الزوراء العراقي بهدفين لهدف أحرزهما عمر خريبين وخليل إبراهيم.