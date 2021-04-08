شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات في الأسبوع العشرين لدوري الأولى الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء يوم الجمعة مواجهات الأسبوع الـ20 لمسابقة دوري الدرجة الأولى بإقامة خمس مباريات، ويلتقي نادي البطائح بملعبه مع نادي دبا، ونادي الذيد مع نادي العربي على ملعب الذيد، ونادي مصفوت مع نادي العروبة على ملعب استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، ويستضيف نادي مسافي نادي الحمرية، فيما يحل نادي الإمارات ضيفاً على نادي التعاون، وتلعب المباريات الساعة 17:50.

وكانت نتائج الأسبوع التاسع عشر للمسابقة قد أسفرت عن فوز الإمارات على دبا الحصن (5-1)، والعروبة على مسافي (3-0)، والعربي على مصفوت (4-3)، ودبا على الذيد (2-0)، بينما تعادل الحمرية مع التعاون إيجابياً (1-1).

ويتصدر نادي العروبة قمة جدول المسابقة برصيد 37 نقطة، يليه الإمارات (ثانياً) 36 نقطة، والبطائح (ثالثاً) 34 نقطة، ثم دبا (رابعاً) 28 نقطة، والعربي (خامساً) 25 نقطة، ودبا الحصن (سادساً) 24 نقطة، فيما حل الحمرية (سابعاً) 22 نقطة، والتعاون (ثامناً) 19 نقطة، ومصفوت (تاسعاً) 16 نقطة، ومسافي (عاشراً) 15 نقطة، والذيد (الحادي عشر) بنقطتين.