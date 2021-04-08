ليفاندوفسكي يؤكد غيابه عن لقاء الاياب ضد سان جرمان

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ميونخ (ألمانيا) : أكّد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بطل أوروبا أنه لن يكون حاضرًا لاياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال ضد باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل.

وغاب الدولي البولندي عن مباراة الذهاب التي فاز بها النادي الباريسي 3 2 في معقل النادي البفاري "أليانز أرينا" ليصعّب المهمة على حامل اللقب في لقاء العودة.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي سبورتس" حيال إمكانية عودته "كلا، كلا، الوقت لا يزال مبكرًا. عندما أشعر بحال أفضل وأكون متأكدًا، سأعود".

وتعرّض متصدر ترتيب هدافي البوندسليغا لالتواء في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في النافذة الدولية أواخر الشهر الماضي.

وأعلن النادي البافاري على إثرها أن أفضل لاعب في العالم لعام 2020 سيبتعد لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب حيث غاب أيضًا عن قمة الدوري المحلي الاسبوع الفائت ضد لايبزيغ والتي حسمها البافاري لصالحه ليبتعد بفارق سبع نقاط في الصدارة ويقترب من لقب تاسع تواليًا.

ورغم تسجيله هدفين في المباراة امام سان جرمان في إعادة لنهائي العام الماضي، إلا أن بايرن ميونيخ افتقد ليفاندوفسكي نظرًا لصنعه العديد من الفرص (12 تسديدة على المرمى) ولم يجد من يترجمها، لا سيما مع غياب أيضًا سيرج غنابري بسبب اصابته بكوفيد 19 ومن المتوقع أن يعود للقاء الاياب على ملعب "بارك دي برنس" في العاصمة الفرنسية.

وشكلت إصابة القناص البولندي عقبة أمام هدف شخصي يسعى له هذا الموسم قبل ثماني مراحل من النهاية، وهو معادلة أو تجاوز رقم اسطورة الفريق البافاري غيرد مولر في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الالماني، بعد أن سجل الأخير 40 هدفًا في موسم 1971 1972.