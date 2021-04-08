بطولة فرنسا: إيقاف نيمار مباراتين

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باريس : أوقفت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ، بعد طرده في مواجهة ليل الاخيرة في الدوري الاسبوع الماضي.

وحصل نيمار على إنذارين في المباراة التي خسرها سان جرمان بهدف وحيد، الاول بعدما وضع يده على وجه بنجامان أندريه والثاني لدفعه البرتغالي تياغو دجالو.

وإلى طرد نيمار، خسر سان جرمان فرصة الانفراد بصدارة الدوري التي خسرها لصالح الفريق الشمالي بفارق ثلاث نقاط بعد المرحلة الحادية والثلاثين.

واستمرت المشاجرة بين نيمار ودجالو في النفق المؤدي إلى غرف الملابس، في مشاهد ظهرت على الشبكة الناقلة "كانال بلوس".

كما حصل مدافع ليل دجالو على عقوبة الايقاف لمباراة واحدة زائد مباراة ثانية مع وقف التنفيذ.

وهذا الطرد الثاني لنيمار هذا الموسم، بعد الأول ضد مرسيليا في الدوري.