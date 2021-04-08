شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رسميا تعيين حكام مصريين للقاء القمة فى خطاب للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري لطاقم تحكيم مصري.
وأكدت اللجنة التي تتولى إدارة النادي أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.
فيما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية عقب تدريب اليوم استعدادا للقاء تونجيت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي في الواحدة والنصف ظهرا قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء بطل السنغال.
كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش تدريب اليوم.
وحرص كارتيرون على الاطمئنان على حالة عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق المصاب في العضلة الضامة، والوقوف على جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية خاصة العائدين من الإصابة أمثال أحمد سيد زيزو ومحمد عبد السلام.
فيما حرص البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى فريق الزمالك على تخصيص برنامج تدريبي لحراس الفريق محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم.
وبعدها خاض الحراس تدريبات قوية تحت إشراف مدرب الحراس قبل أن يشارك الثلاثي في التقسيمة التي أقيمت في نهاية التدريب.
وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون بتقسيم لاعبي الفريق لمجموعتين خلال تدريب اليوم لتدريبهم على بعض المواقف الهجومية.
وقام المدير الفني بإيقاف التدريب وتوجيه تعليمات للاعبين لتنفيذها من أجل استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل في المباريات.
فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية بعد نهاية التدريبات التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة؛ استعدادا للقاء تونجيت السنغالي.