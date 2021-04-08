شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رسميا تعيين حكام مصريين للقاء القمة فى خطاب للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري لطاقم تحكيم مصري.

وأكدت اللجنة التي تتولى إدارة النادي أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.

فيما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية عقب تدريب اليوم استعدادا للقاء تونجيت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي في الواحدة والنصف ظهرا قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء بطل السنغال.

كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش تدريب اليوم.

وحرص كارتيرون على الاطمئنان على حالة عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق المصاب في العضلة الضامة، والوقوف على جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية خاصة العائدين من الإصابة أمثال أحمد سيد زيزو ومحمد عبد السلام.

فيما حرص البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى فريق الزمالك على تخصيص برنامج تدريبي لحراس الفريق محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم.

وبعدها خاض الحراس تدريبات قوية تحت إشراف مدرب الحراس قبل أن يشارك الثلاثي في التقسيمة التي أقيمت في نهاية التدريب.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون بتقسيم لاعبي الفريق لمجموعتين خلال تدريب اليوم لتدريبهم على بعض المواقف الهجومية.

وقام المدير الفني بإيقاف التدريب وتوجيه تعليمات للاعبين لتنفيذها من أجل استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل في المباريات.

فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية بعد نهاية التدريبات التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة؛ استعدادا للقاء تونجيت السنغالي.