شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة بند منع انتقال أزارو للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة وجود بند في عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر السابق والاتفاق السعودي الحالي يمنعه من الانتقال لأي نادي داخل مصر إلا بموافقة الأهلي.

وكشفت تقارير صحفية عن اهتمام مسئولي الزمالك بالتعاقد مع وليد أزارو في الصيف المقبل لتدعيم صفوف الأبيض، باعتباره من المهاجمين المميزين والقادر على تعويض غياب مصطفى محمد إلى جالطة سراي التركي.

أكد المصدر أنه لا يوجد بند يمنع أزارو من من الانتقال لأي نادي داخل مصر إلا بموافقة الأهلي، مشيرا إلى أن الأهلي له الأولوية في شراء أزارو إذا ما وافق الاتفاق على بيع اللاعب في المستقبل.

شدد المصدر على أن الأهلي يحق له الحصول على نسبة تتخطى الـ30% إذا ما قرر الاتفاق بيع اللاعب المغربي لأي نادي في مصر.

وأكد المهندس عدلى القيعى، مستشار التسويق بالنادى الأهلى، في تصريحات سابقة أن القلعة الحمراء خرجت بأكبر الأرباح من صفقة بيع وليد أزارو إلى الاتفاق السعودى.

وقال القيعى : بيع أزارو كان على مرحلتين إعارة ثم بيع نهائى، والبعض يقيس الصفقة على مبلغ الـ10 ملايين دولار الذى عرض على الأهلى من قبل، وأى مبلغ يتم طرحه حالياً يعتبر زهيد بالنسبة لذلك الرقم، ولكن الوضع مختلف وقتها كان الأهلى يبيع أزارو هداف الدورى، ولكن الآن يتبقى للاعب موسم واحد فقط مع النادى وفى يناير سيكون له الحرية فى التوقيع لأى نادى آخر، ولذلك أى مبلغ يأتى منه الآن يعتبر مكسا، والاتفاق الذى تم بين الأهلى والاتفاق السعودى، يجعل الأهلى لديه الحق فى شراء اللاعب من الاتفاق فى حالة عرضه للبيع، بالإضافة إلى حصول الأهلى على 20% من عائد بيع اللاعب لأى ناد آخر خارج مصر.