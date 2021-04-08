شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يخضع لتدريبات بدنية فى جيم الأهلي رغم الإصابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، وصلة تدريبات بدنية في صالة الجيم، ونشر صوراً من قيامه بالتدريبات عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي يخضع لفحص طبي اليوم الخميس للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي خضع لها في الذراع.



حمدي فتحي (1)



حمدي فتحي (2)

وأوضح، أن اللاعب يتحسن بشكل مستمر وأن الفحص الطبي سوف يحدد المرحلة المقبلة من برنامج العلاج الطبيعي الذي سوف يخضع له ، ومن المقرر أن يشارك في جانب من التدريبات بشكل معين لتجنب الالتحامات لحين المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو النادي الأهلي، الاستغناء عن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا في حالة تلقي عرضا مغريا للحصول على خدمات اللاعب ولا يقل عن المبلغ المالي الذي تم دفعه للجونة في يناير الماضي مقابل الحصول على خدمات بواليا، لاسيما أن إدارة الكرة بالأهلي ترفض التفريط فيه بدون الاستفادة منه ماليا.

وكشف مصدر بالأهلي، عن أنه حال عدم التحصل على عرض مالي مغري لشراء خدمات بواليا فإن اللاعب سيستمر في صفوف الفريق الأحمر ولا نية للتفريط في خدماته، مؤكدا أن إدارة القلعة الحمراء ترفض التفريط في اللاعب على طريقة السنغالي اليو بادجي، والذي رحل على سبيل الإعارة إلى أنقرة جوج التركي بدون مقابل مالي، على أن يتم بيعه بنهاية الموسم الجاري نظير 1.5 مليون دولار وفقا لرغبة النادي التركي.