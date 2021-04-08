شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب والشابات لسلاح الشيش يودع منافسات الفرق من دور الـ16ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر للشباب والشابات منافسات الفرق لسلاح الشيش من دور الـ16 ضمن بطولة العالم للسلاح والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 ابريل الحالي بالصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

وخسر منتخب الشباب الذي مثله اللاعبين عبد الرحمن أسامة، يحيى ماضي، أحمد هنداوي، ويوسف فودة من منتخب أوكرانيا بدور الـ16بنتيجة 45-33 ليودع المنافسات.

بينما خسر منتخب الشابات الذي مثله نهى هاني، ملك حمزة، هانيا إمام، وعائشة عبد الحميد في دور الـ16 من منتخب كندا بنتيجة 45-30 ليودع المنافسات.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: “الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.