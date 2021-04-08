اتحاد الكرة يتحدى الزمالك.. ويوضح حقيقة تأجيل لقاء القمة.. ويؤكد: القمة بطاقم تحكيم مصرى

الشارقة - اميمة ياسر - أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عدم مخاطبة الاتحاد أوروبي، من أجل استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة قمة الزمالك والأهلي المقبلة بمسابقة الدوري والمحدد لها الثامن عشر من أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للمسابقة.

وقال وجيه أحمد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: «اتحاد الكرة حسم قراره بشأنت مباراة القمة المقبلة بين الزمالك والأهلي وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: «التحكيم المصري نزيه وشريف وبلا أي ميول وقادر على إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بنجاح والخروج بالمباراة إلى بر الآمان وإعطاء كل طرف حقه في اللقاء».

رئيس لجنة الحكام يؤكد عدم تأجيل المباراة



وعن إمكانية تأجيل المباراة قال وجيه أحمد: « لا نية لتأجيل مباراة القمة والمباراة ستقام في موعدها المحدد وبطاقم تحكيم مصري، ولم نتلق أي اعتراض رسمي من جانب الزمالك أو الأهلي بشأن تعيين طاقم حكام مصري لمباراة القمة».

الزمالك يفكر في اللجوء إلى وزير الرياضة

اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، اتخذت قرارا بتصعيد الأمر ضد اتحاد الكرة وتقديم شكوى لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، من أجل عدم إسناد مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري الممتاز إلى حكام مصريين، ويأتي ذلك الأمر من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن مثل هذه المباريات الحساسة دائما ما تشهد العديد من الأزمات في ظل المنافسة القوية في بطولة الدوري، ويجب رفع الحرج عن التحكيم المصري خاصة مع اشتعال المنافسة بين الفريقين في جدول ترتيب المسابقة حيث يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 33 نقطة فيما يحل الأهلي بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة.