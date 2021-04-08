شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لثلاثي حراس مرمى الزمالك مع المشاركة فى التقسيمة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب حراس المرمى، وركز مدرب الحراس على تدريبات رد الفعل للحراس وكيفية التعامل مع الكرات العرضية، وتبعها مشاركة الحراس الثلاثة فى التقسيمة التى أقيمت فى نهاية التدريب الجماعى.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وطلب البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس من "جنش" خوض تدريبات بدنية إضافية بالجري حول الملعب، وبعدها خاض الحراس تدريبات قوية تحت إشراف مدرب الحراس قبل أن يشارك الثلاثي في التقسيمة التي أقيمت في نهاية التدريب.

يأتى هذا فى الوقت الذى شارك فيه الثلاثي في التقسيمة التي أقيمت في نهاية التدريب، وشهدت تقسيم لاعبي الفريق لمجموعتين خلال تدريب اليوم لتدريبهم على بعض المواقف الهجومية.

وقام المدير الفني بإيقاف التدريب وتوجيه تعليمات للاعبين لتنفيذها من أجل استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل في المباريات.



ابو جبل



جنش



محمد عواد



مدرب الزمالك

من جانبه، عقد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق جلسة مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على هامش تدريبات اليوم، وحرص الثنائي على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالزمالك.

فيما قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات قبل انطلاق تدريب اليوم، وخاضت كل مجموعة تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.

ويركز الجهاز الفني للفريق على الجوانب الفنية استعدادا للقاء تونجيت المرتقب في دوري أبطال أفريقيا.

كما أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش تدريبات اليوم، في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وحرص على متابعة تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.