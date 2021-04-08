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شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لثلاثي حراس مرمى الزمالك مع المشاركة فى التقسيمة..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب حراس المرمى، وركز مدرب الحراس على تدريبات رد الفعل للحراس وكيفية التعامل مع الكرات العرضية، وتبعها مشاركة الحراس الثلاثة فى التقسيمة التى أقيمت فى نهاية التدريب الجماعى.
ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وطلب البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس من "جنش" خوض تدريبات بدنية إضافية بالجري حول الملعب، وبعدها خاض الحراس تدريبات قوية تحت إشراف مدرب الحراس قبل أن يشارك الثلاثي في التقسيمة التي أقيمت في نهاية التدريب.
يأتى هذا فى الوقت الذى شارك فيه الثلاثي في التقسيمة التي أقيمت في نهاية التدريب، وشهدت تقسيم لاعبي الفريق لمجموعتين خلال تدريب اليوم لتدريبهم على بعض المواقف الهجومية.
وقام المدير الفني بإيقاف التدريب وتوجيه تعليمات للاعبين لتنفيذها من أجل استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل في المباريات.
ابو جبل
جنش
محمد عواد
مدرب الزمالك
من جانبه، عقد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق جلسة مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على هامش تدريبات اليوم، وحرص الثنائي على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالزمالك.
فيما قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات قبل انطلاق تدريب اليوم، وخاضت كل مجموعة تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.
ويركز الجهاز الفني للفريق على الجوانب الفنية استعدادا للقاء تونجيت المرتقب في دوري أبطال أفريقيا.
كما أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش تدريبات اليوم، في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وحرص على متابعة تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.