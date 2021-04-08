شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح بطولة "كأس الفراعنة" الدولية للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الخميس بطولة "كاس الفراعنة" الدولية الثانية لجمباز الأيروبيك والتي تستضيفها مصر من 8 وحتي 10 ابريل الجاري. على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 8 دول وهي البرازيل وازربيجان ورومانيا والتشيك وبيلاروسيا واليمن وسوريا ومصر البلد المضيف باجمالي ٣٩٥ لاعب

ويشهد افتتاح البطولة يوسف الطباع عضوٍ المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي و ماريا فوما عضو اللجنة الفنية لجمباز الايروبك بالاتحاد الدولي و كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية بالاتحاد الاوروبي للجمباز نائب رئيس الاتحاد البحر المتوسط و مريان كولف خبير الاكاديمية الدولية لجمباز الايروبك بالاتحاد الدولي و نيلز دانيل رئيس لجنة التنسيق والادارة الاذاعية لمنافسات الجمباز ورؤساء وفود الدول المشاركة ومجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين ورؤساء اللجان والدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذي لاتحاد الجمباز

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة آن مصر اصبحت قبلة البطولات الدولية والقارية لما تتمتع به من بنية تحتية على اعلى مستوي ومنشآت شبابية ورياضية قادرة على استضافة جميع البطولات

واثني وزير الرياضة على دور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز ومجلس الادارة وجهودهم في إدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة

واشار وزير أن البطولة أخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على التقييم الدولي كبطولة دولية للأندية، حيث تعتبر هذه البطولات فرصه ذهبيه للاعبى ولاعبات انديه مصر للمشاركه والاحتكاك فى منافسه دوليه.

فيما أكد إيهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز انه تم إتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا لضمان سلامة اللاعبين المشاركين فى البطولة ورؤساء الوفود والضيوف

واضاف امين أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تهجيز وإعداد ابطال رياضيين واعدين من اجل المشاركة في البطولات الدولية وتحقيق افضل النتايج على المستويين القاري والدولي حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.

واختتم رئيس أتحاد الجمباز انه تم إتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا لضمان سلامة اللاعبين المشاركين فى البطولة ورؤساء الوفود والضيوف

جدير بالذكر، أن بطولة "كاس الفراعنة" الأولى قد أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر ٢٠١٩