شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح بطولة "كأس الفراعنة" الدولية للجمباز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الخميس بطولة "كاس الفراعنة" الدولية الثانية لجمباز الأيروبيك والتي تستضيفها مصر من 8 وحتي 10 ابريل الجاري. على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 8 دول وهي البرازيل وازربيجان ورومانيا والتشيك وبيلاروسيا واليمن وسوريا ومصر البلد المضيف باجمالي ٣٩٥ لاعب
واثني وزير الرياضة على دور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز ومجلس الادارة وجهودهم في إدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة
واشار وزير أن البطولة أخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على التقييم الدولي كبطولة دولية للأندية، حيث تعتبر هذه البطولات فرصه ذهبيه للاعبى ولاعبات انديه مصر للمشاركه والاحتكاك فى منافسه دوليه.
فيما أكد إيهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز انه تم إتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا لضمان سلامة اللاعبين المشاركين فى البطولة ورؤساء الوفود والضيوف
واختتم رئيس أتحاد الجمباز انه تم إتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا لضمان سلامة اللاعبين المشاركين فى البطولة ورؤساء الوفود والضيوف
جدير بالذكر، أن بطولة "كاس الفراعنة" الأولى قد أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر ٢٠١٩