وزير الرياضة يشهد المؤتمر الدولى للاعبين لذوى الشلل الدماغى..صور وفيديو

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة المؤتمر العلمى الدولى للإتحاد المصرى للاعبين ذوى الشلل الدماغى الذى أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأحد فنادق مصر الجديدة.



وزير الرياضة يشهد المؤتمر الدولى للاعبين لذوى الشلل الدماغى



وزير الرياضة يشهد المؤتمر الدولى للاعبين لذوى الشلل الدماغى

حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارلمبية برئاسة الدكتورة حياة خطاب، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، وكوكبة من الرياضيين والاعلاميين، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى خلال المؤتمر على أهمية الإهتمام بذوى القدرات الخاصة، مشيرا إلى أن رعاية رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي للمؤتمر تؤكد إهتمام الدولة و الرئيس عبد الفتاح السيسى بهؤلاء الأبطال.

كما يشهد المؤتمر مناقشة أبحاث تصميم مقياس تشخيصى للحبسة الكلامية لدى المصابين بالشلل الدماغى و علاقته ببعض متغيرات إضطرابات التخاطب الحركية العصبية و دور الممارسة الرياضية على بعض المتغيرات الفسيولوجية و جودة الحياة لدى المصابين بالشلل الدماغى.

فيما شهد المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات واللاعبين و هم الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية و دكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب و الرياضة و منتخب البوتشا و صفاء طه لاعبة البوتشا و سفيرة الإتحاد الأوروبي للنوايا الحسنة و أسرة المرحوم حازم الحسينى رئيس مجلس أمناء مؤسسة التربية الخاصة و التأهيل ، بينما قام الإتحاد المصرى للاعبين ذوى الشلل الدماغي بتكريم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة.