شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام سيمبا فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب والتر بواليا مهاجم الأهلي من العودة لقيادة هجوم فريقه ضد سيمبا التنزاني في المباراة التي تجمعهما غدا الجمعة في الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعدما ابتعد عن المشاركة منذ الظهور الأساسي في مباراة فيتا كلوب بالجولة الثالثة من عمر دور المجموعات الإفريقي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

ويتوقف موقف مشاركة بواليا في مباراة سيمبا على الفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب اليوم بعد إصابته بكدمة قوية في القدم خلال مران الفريق الأحمر أمس، وبناءا عليه يتحدد مشاركته أساسيا لو أكد الفحص سلامة اللاعب أو ابتعاده من الحسابات الفنية لو أثبت الفحص شكواه من إصابة تمنعه عن المشاركة في المباراة.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مع بواليا من أجل تأهيله نفسيا للمشاركة في هذه المباراة من أجل استغلال الفرصة في التعبير عن نفسه، وأكد له أن المباراة بلا ضغوط بعدما حسم الأهلي صعوده إلى دور المجموعات عن المركز الثاني، وهو ما يرفع عن كاهله الضغط العصبي الذي يمنعه من التألق رفقة الفريق الأحمر.

وطالب موسيماني اللاعب باستغلال فرصة أن مباراة سيمبا بمثابة تحصيل حاصل في تقديم الكرة المعتادة لديه وألا يلتفت إلى الانتقادات التي تواجهه بسبب عدم التسجيل مع الأهلي أو إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وألا يفكر كثيرا وقت اتخاذ قرار تسجيل الكرة، مؤكدا له أن فرصة مباراة سيمبا لا تتكرر كثيرا وعليه استغلالها.

وخرج بواليا من حسابات موسيماني في مباراتي فيتا كلوب والمريخ السوداني في إفريقيا والإسماعيلي بالدوري بسبب إهدار الفرص السهلة في مباراة فيتا كلوب على إستاد القاهرة وعدم استغلال الفرص التي حصل عليها اللاعب في الفترة الماضية.

وينوي موسيماني إجراء بعض التغييرات في تشكيل الأهلي الأساسي ضد سيمبا غدا، مستغلا أن المباراة بمثابة تحصيل حاصل في منح الفرصة للاعبين البدلاء وتجهيزهم للمرحلة القادمة وكذلك إراحة بعض اللاعبين الأساسيين، لاسيما أن فريقه مقبل على مواجهات صعبة سواء في الدوري وأهمها قمتي الدوري ضد الزمالك، ثم مواجهتي دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي لم تتحدد حتى الآن لحين إجراء قرعة ربع النهائي الإفريقي.