شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يودع حسام حسن هدافه التاريخى قبل بداية الرحلة الليبية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع نادى سموحة عبر حسابه على تويتر مهاجمه حسام حسن الذى تمت إعارته للدوري الليبى لنهاية الموسم، وكتبت الصفحة:"حتى نلتقي مجدداً..إليكم أبرز أرقام هدافنا التاريخي حسام حسن بعد إتمام اجراءات إعارته لنادي أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم.. سجل 48 هدفاً فى 153 مباراة خلال رحلته مع الفريق السكندرى".

وأعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة إعارة ثنائى الفريق الأزرق محمد الترهونى وحسام حسن إلى نادى أهلى طرابلس الليبى لمدة 4 أشهر بعد الاتفاق على كل البنود التعاقدية على أن يعود الثنائى للموج الأزرق بداية الموسم المقبل.

وكان مسئولو أهلى طرابلس قد عقدوا جلسة ودية مع فرج عامر منذ أسبوع بناء على طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الليبى الذى طلب التعاقد مع اللاعبين وهو ما وافق عليه رئيس سموحة وأحمد سامى المدير الفنى للفريق.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبان لفريقهما الجديد لبداية الموسم، حيث إن أهلى طرابلس يستعد حاليا لبداية الموسم هناك.

يذكر أن فترة الانتقالات فى ليبيا تبدأ من أول أبريل الجارى وتنتهى نهاية الشهر نفسه.

وسبق حسام حسن 4 لاعبين في الاحتراف في أهلى طرابلس وهم عمر جمال لاعب الإسماعيلي السابق الذي لعب لأهلي طرابلس لمدة 6 أشهر منذ يونيو 2013، وأحمد حسن مكي لاعب سموحة السابق انتقل لأهلي طرابلس في نفس التوقيت، ولكنه استمر لمدة عام، وانتقل بعدهما أيمن حفني لاعب الجيش السابق والزمالك الحالي لنفس الفريق في نوفمبر 2013 لمدة 6 أشهر، وأسامة عزب لنفس الفريق لمدة 6 أشهر منذ نهاية 2014.