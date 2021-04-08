شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعلن موعد مباريات بطولتي الدوري والكأس رجال وسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن مواعيد المواجهات القادمة من بطولتي الدوري والكأس رجال وسيدات، وتقام مساء اليوم الجولة الرابعة عشر والأخيرة من دوري السوبر لكرة السلة "رجال" ليتم الانتقال إلى دور الثمانية وبدأ خوض مواجهات الـ PlayOffs، بينما انتهت فرق السيدات من مرحلة دور الثمانية وتأهل الأهلي وسبورتنج وهليوبولويس والجزيرة إلى دور نصف النهائي.

وجاءت مواعيد مواجهات مسابقات الرجال القادمة كالتالي: إقامة دور الـ 8 في كأس مصر الأحد 11 أبريل في ملاعب الأندية إقامة دور الـ 8 بدوري السوبر على ملاعب الأندية في إبريل أيام 16 - 17 - 20 - 21 - 24 إقامة نصف نهائي كأس مصر الثلاثاء 27 أبريل في صالة الشباب والرياضة (حسن مصطفى) إقامة نهائي كأس مصر الخميس 29 أبريل في صالة الشباب والرياضة (حسن مصطفى) إقامة قبل نهائي دوري السوبر على ملاعب تحدد لاحقًا في مايو أيام 4 - 5 - 7 - 8 - 10 يحدد موعد الدور النهائي من كأس السوبر بناءً على الارتباطات الدولية وعيد الفطر المبارك.

فيما جاءت مواعيد مواجهات مسابقات السيدات القادمة كالتالي: إقامة دور الـ 8 من دوري السوبر في أبريل أيام 3 - 6 - 10 على ملاعب الأندية إقامة الدور قبل النهائي من دوري السوبر في أبريل أيام 15 - 17 - 19 في ملاعب تحدد بمعرفة الاتحاد إقامة الدور النهائي من دوري السوبر في 26 - 28 - 30 من شهر أبريل و2 - 4 من شهر مايو في ملاعب تحدد بمعرفة الاتحاد إقامة الدورة المجمعة الأولى هبوط أيام 22 – 23 - 24 أبريل في ملاعب تحدد بمعرفة الاتحاد إقامة الدورة المجمعة الثانية هبوط أيام 29 - 30 أبريل و 1 مايو في ملاعب تحدد بمعرفة الاتحاد