شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام لـ"اتحاد الكرة": ليه حكم مصرى للقمة؟.. غاويين وجع دماغ !" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق رسالة لمسئولى اتحاد الكرة لإعادة النظر فى قرار تعيين حكم مصرى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" أعلم أن المسئولين عن اتحاد الكرة ولجنة الحكام لديهم خبرات هائلة ويرغبون فى الصالح العام ولكن قرار اسناد القمة لحكم مصرى قرار غير صائب يجب أن يعاد النظر فيه مرة أخرى".

ويضيف حازم إمام:" معرفش ليه اتحاد الكرة بيدور على وجع الدماغ والازمات ، ماصدقنا الامور هادية بين الناديين ، واى غلطة من الحكم المصرى سواء للأحمر أو الابيض لن تنسى طيلة شهور طويلة ، طب ليه مافى قرار مجلس وزراء بحكم أجنبى".

وأكمل الثعلب الصغير:"لو حد بيقول عشان كورونا نقول الطيران بينا وبين الامارات شغال بينا وبينهم برحلات كثيرة يوميا ابعتوا هاتوا طاقم تحكيم إماراتى ، لو هتقولوا عشان الفار هيسهل المهمة على الحكم المصرى هقولكم فى مباريات كتير كان فيها أخطاء فى وجود الفار".

وتابع حازم إمام:" يارب الأهلى والزمالك يكونوا اتأهلوا لدور الثمانية ويدخلوا المباراة بدون أزمات لكن فى رأيى بلاش حكم مصرى عشان نرتاح من وجع الدماغ ، الأجنبى عارف أنه ممكن يغلط بس كبيره هنتكلم عليه يوم الماتش وخلصت القصة".

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لا توجد نية لتأجيل مباراة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها 18 أبريل ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، وقال وجيه فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر شاشة أون تايم سبورت: لا توجد أى نية لتأجيل مباراة الأهلى والزمالك بالدورى وبحكام مصريين، وأبلغنا الأندية قبل اللقاء بـ10 أيام، ولم نرسل لطلب حكام أجانب من أى دولة أوروبية، لجنة الحكام مقتنعة تماماً أن الحكم المصرى قادر على إدارة مباراة القمة.

وأضاف: ما يفسد المباراة هو تسجيل هدف من تسلل أو ضربة جزاء غير صحيحة أو حالة طرد، هذه هى أهم الحالات الجدلية والفار يحلها وسيكون هناك طاقمين تم ترشيحهما لمباراتى القمة الأولى والثانية، وسنعلن عن الأطقم قبل المباراة بـ48 ساعة بعد خضوع الحكام للمسحات، والمرشحين للمباراة سنستبعدهم من أى مباراة قادمة طرفها الأهلى أو الزمالك.

وواصل: الحكم المصرى طوال تحكيمه للأهلى والزمالك يتعرض للنقد، لكن الحكم المصرى حكم عادل وشريف، ولو لم يكن خلفك مسئول فى الجبلاية قادر على دعمك من المستحيل أن تتمكن من اتخاذ هذا القرار.