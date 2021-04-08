4 أهداف يسعى موسيمانى لتحقيقها في مواجهة الأهلى مع سيمبا التنزانى

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي في التاسعة مساء الجمعة، سيمبا التنزاني على استاد "الأهلي والسلام" بالجولة السادسة والختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي تعد بمثابة تحصيل حاصل بعد تحديد الفريقين الصاعدين إلى دور الثمانية الإفريقي وكذلك حسم ترتيب المراكز الأول والثاني عن المجموعة.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة، فيما جاء سيمبا التنزاني منافسه في موقعة الجمعة بملعب "الأهلي والسلام" في المركز الأول برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد وبدون هزيمة.

ويضح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى 4 أهداف يسعى لتحقيقها من مواجهة سيمبا التنزانى وهو ما نستعرضه في التقرير التالى..

رد الاعتبار

يسعى فريق الأهلى إلى تحقيق الفوز لرد الاعتبار بعدما سقط المارد الأحمر بهدف دون رد أمام سيمبا التنزانى في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من دور المجموعات في دار السلام، والتي ظهر فيسه الفريق بمستوى ضعيف.

استعادة المستوى

يأمل بيتسو موسيمانى في مصالحة الجماهير الغاضبة من المستوى الضعيف الذى ظهر عليه الفريق أمام المريخ السودانى، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

رغم التعادل الإيجابي في الوقت القاتل والتأهل إلى دور ربع نهائي المسابقة القارية، إلا أن الجماهير لم تكن راضية عن الأداء بشكل كبير، والتي كانت تأمل في تحقيق الأهلى الفوز والاقتراب من صدارة المجموعة.

فرصة للبدلاء

يفكر الجهاز الفني للأهلي في الدفع بعدد من الوجوه الجديدة في لقاء سيمبا خاصة في ظل تتابع المباريات المرتقب للفريق في شهر أبريل، ويأتي في مقدمتهم ناصر ماهر ووليد سليمان وكهربا وصلاح محسن.

مباراة القمة

تعد مباراة سيمبا خير استعداد لمواجهة نادى الزمالك والمؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستكون الأولى لموسيماني مع الأهلي ضد الزمالك في مسابقة الدوري، حيث سبق له مواجهة الزمالك أكثر من مرة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.