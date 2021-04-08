شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعدل موعد مران الغد وعبد الله جمعة يخضع لجلسة علاج طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تعديل موعد تدريب الفريق غدا الجمعة المقرر له باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ليقام في الواحدة والنصف ظهرا بدلا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وسيعقد كارتيرون مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الغد باستاد القاهرة الدولي للحديث عن لقاء تونجيث السنغالي ويعقبه المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق المنافس.

ويستعد الزمالك للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يأتى هذا فى الوقت الذى خضع فيه عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، لجلسة علاج طبيعي، على هامش مران الفريق اليوم، و فى أطار البرنامج الموضوع له للشفاءمن إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها بعد مشاركته في لقاء مولودية الجزائر الأخير في دوري أبطال إفريقيا .



عبد الله جمعة

هذا وعقد كارتيرون جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش تدريب اليوم، وحرص المدير الفنى على الاطمئنان على حالة عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق المصاب في العضلة الضامة، والوقوف على جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية خاصة العائدين من الإصابة أمثال أحمد سيد زيزو ومحمد عبد السلام.

ولا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق صوت الاستعداد لمباراة تونجيث السنغالى المصيرية، المقرر لها يوم السبت المقبل فى إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الأفريقى والتى لا بديل فيها عن فوز الأبيض مع انتظار خسارة مولودية الجزائر أمام الترجى بالجولة نفسها ليتأهل الأبيض كثانى المجموعة برفقة بطل تونس.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة تونجيث تحت شعار "فاضل على التأهل خطوة"، بعد تخطى المرحلة الأولى فى رحلة التأهل للدور المقبل بالفوز على مولودية الجزائر، السبت الماضى، فى الجولة الخامسة لدورى الأبطال، ويتبقى تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي بالجولة الأخيرة وانتظار سقوط المولودية أمام الترجي بنفس الجولة في تونس.وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، رفع درجة الاستعداد القصوي، لمباراة تونجيث، منذ اليوم الأول لاستئناف التدريبات، لرغبته في تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا بالشكل المناسب، للقاء المقبل.

وشهدت التدريبات ارتفاع الروح المعنوية للاعبي الزمالك بشكل كبير بعد المستوى المتميز والإشادة الكبيرة منذ انتهاء مباراة المولودية بمستوى كل اللاعبين، كما جاءت زيارة اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل لقاء تونجيث ليزيد من الروح المعنوية لهم، حيث حرص رئيس الزمالك على تهنئة اللاعبين على الأداء والنتيجة بلقاء المولودية الأخير، كما طالب اللاعبين بالتركيز في القادم ومواصلة الانتصارات، وعلى هامش الزيارة حرص اللواء عماد عبد العزيز على عقد جلسة مع المدير الفني كارتيرون، وتركز الحديث الودي حول لقاء المولودية والتهنئة بالفوز والتمسك بالأمل.