شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستهدف إنجاز تاريخي مع الاتحاد السكندري.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعبيه بضرورة الحفاظ على المكانة التي وصل إليها الفريق في جدول ترتيب الدوري، وتحقيق الانتصارات في اللقاءات المقبلة حتى يتمكن سيد البلد من تحقيق إنجاز غائب عنه طوال مائة وسبعة أعوام هي عمر الاتحاد منذ تأسيسيه في 2014 وحتى الآن.

واجتمع حسام حسن مع لاعبي الاتحاد عقب الفوز على المقاولون، وطالبهم بمزيد من التركيز في الدوري الثاني حتى ينهى الفريق الدوري في المركز الثاني ويضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وحفز العميد لاعبيه بضرورة القتال على هذه المكانة التي لم يحققها الاتحاد السكندري طوال تاريخه، حيث كان أقصى انجاز حققه الاتحاد في مسابقة الدوري منذ تأسيسه هو حصوله على المركز الثالث في مناسبتين.

وقفز الاتحاد السكندرى للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا.

ويعد نادي الاتحاد السكندري أول فريق مصري يسافر فريق كرة القدم الخاص به إلى خارج مصر، وكان له السبق فى تعريف الاوروبيين بوجود كرة قدم قوية فى مصر عام 1926، حين سافر الفريق الى جنوب وشرق أوروبا فى رحلة استمرت 50 يوماً لعب خلالها 13 مباراة فاز فى 12 مباراة وحقق نتائج أبهرت الاوروبيين، ومن بينها نتائج مميزة أمام منتخبات وأندية كبري مثل منتخب بلغاريا (1-صفر) منتخب ازمير التركي (3-صفر) نادي فنربخشة التركي (2-صفر) نادي جالطة سراي التركي (5-صفر).

ويفتخر نادي الاتحاد السكندري يتقديم عشرات اللاعبين لمنتخب مصر أشهرهم: (محمود حوده “أبو رجل دهب” – السيد حوده – الديبه – كمال الصباغ – فهمي جميعي – شتا – عبدالجبل حميده – سعد راشد – احمد كاطو – يسري سليمان – احمد أباظه – جابر الخواجه – فؤاد مرسي – محمد عبدالنبي – احمد صالح “الصخره السوداء” – طلعت فواز – شحته الاسكندراني “ملك خط النص” – الجارم – عادل البابلي – بوبو “وزير الدفاع” – عرابي “حارس المرمي الوحيد فى العالم الذي صد 5 ضربات جزاء فى مباراة واحدة” – طلعت يوسف – سمير مخيمر – الكيلاني – فكري مرسي – وحيد حسن – السيد كروان – رزق نصار – محيي عثمان – محمد عمر – طارق العشري).