مصدر يوضح لمصراوي.. حقيقة بند "منع" الأهلي لعودة أزارو للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء لديه الأولوية في إعادة المهاجم المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي حال قرار الأخير بيع اللاعب، مؤكدًا أن عقد بيع اللاعب يتيح له العودة لمصر مرة أخرى.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، أن عقد بيع أزارو ليس به بند يمنع بيع اللاعب المغربي داخل مصر.

المصدر أوضح، أن هناك بند في عقد بيع أزارو يتيح للأهلي الحصول على 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب لأي نادي آخر.

وكان اسم أزارو ارتبط بالانتقال لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بطلب من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون والذي سبق وأن قاد اللاعب خلال توليه المسئولية الفنية للأهلي.

وانتقل أزارو إلى صفوف الاتفاق في الصيف الماضي بصفقة انتقال نهائية بعدما لعب في صفوف الفريق السعودي في يناير الماضي على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن أزارو انتقل إلى الأهلي قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، حيث استطاع المهاجم المغربي أن يحصل على هداف مسابقة دوري we المصري في موسم (2017 - 2018) بتسجيله 18 هدفًا.