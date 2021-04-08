الخليج 365 يكشف.. مَن الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء الحكام المصريين المرشحين لقيادة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 18 من الشهر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة 4 من عمر دوري WE المصري.

وكان وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام قد قال في تصريحات تلفيزيونية :"لا نية لتأجيل مباراة القمة، وما قيل عن صعوبة استقدام حكام أجانب كلام غير صحيح لأننا لم نرسل خطابات للاتحادات الأجنبية لاستقدام حكم أجنبي، "لا نية لتأجيل مباراة القمة، وما قيل عن صعوبة استقدام حكام أجانب كلام غير صحيح لأننا لم نرسل خطابات للاتحادات الأجنبية لاستقدام حكم أجنبي."

وشدد مصدر في اتحاد الكرة من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الخميس، أن الحكام المصريين المرشحين لقيادة مباراة القمة هم محمد عادل ومحمود البنا بالإضافة إلى أمين عمر، على أن يكون أحمد الغندور حكمًا للفيديو في هذه المباراة.

وشدد رئيس لجنة كام في تصريحات سابقة على أنه سيتم الإعلان عن الحكام قبل المباراة بيومين وذلك بعد خضوع جميع العناصر لمسحات طبية لفيروس كورونا.