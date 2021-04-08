حازم إمام يوجه رسالة لاتحاد الكرة بشأن حكام القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن قرار الجبلاية بإسناد مباراة القمة لحكم مصري.

وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير الجبلاية في تصريحات تلفزيونية، أن حكام مباراتي القمة يومي 18 أبريل و10 مايو سيتم إسنادهما لحكام مصريين.

وخلال تصريحات إذاعية في برنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، تساءل إمام عن سبب إسناد المباراة لحكم مصري، مضيفًا أن اتحاد الكرة سيضع نفسه في مشكلة دون داعي.

وقال إمام موجها حديثه لأحمد مجاهد: "لماذا يا كابتن أحمد، لماذا تقحم اتحاد الكرة في مشكلة، لو كانت الأمور صعبة بسبب كورونا، فيتواجد حكام أجانب لإدارة مباريات الأهلي والزمالك في أفريقيا".

وأضاف: "لماذا نصعب الأمور على أنفسنا (الدنيا ها تقوم ونقعد شهرين تلاتة أربعة لو حصل مشكلة تحكيمية)".

وواصل: "نتقبل أخطاء الحكم الأجنبي ولا نتقبل أخطاء المصري في تلك المباريات، عندما يخطئ الحكم المصري يتم اتهامه بأنه منتمي للنادي الآخر".

وأكمل: "لا أقلل من الحكام المصريين، لكن نصيحتي لكم (بلاش)، هناك حكام في الإمارات جيدين، والطيران بيننا وبينهم مفتوح".

وأتم لاعب الزمالك السابق حديثه: "مشوا الأمور وخلوا الدوري سهل".

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة جدول الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، في المقابل يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.