الاتحاد الإسباني يعلن حكام كلاسيكو الريال وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين ماتيو لاهوز حكمًا لإدارة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بينما سيقود غرفة تقنية الـ VAR الحكم سوتو جرادو.

ومن المقرر أن يستقبل ريال مدريد غريمه اللدود برشلونة مساء السبت المقبل في إطار الجولة 30 من منافسات الدوري الإسباني.

وكان لاهوز أدار مباراة بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي والتي أقيمت مساء الأربعاء ضمن ذهاب دور الثمانية من منافسات دوري أبطال أوروبا وانتهت لصالح النادي الباريسي بنتيجة (3-2).

وأدار لاهوز لقاء الكلاسيكو في الموسم الماضي وتحديدًا في مارس الماضي قبل جائحة فيروس كورونا حيث حسم الريال الموقعة لصالحه بالفوز بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يتصدر الترتيب برصيد 66 نقطة في المقابل يأتي كل من برشلونة في الترتيب الثاني برصيد 65 نقطة ثم الريال برصيد 63 نقطة.