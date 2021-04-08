اتحاد السلة يعلن مواعيد مباريات الدوري والكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، اليوم الخميس، مواعيد مباريات بطولتي دوري السوبر وكأس مصر.

وجاءت المواعيد بطولة دوري السوبر كالتالي:

إقامة دور الثمانية بدوري السوبر على ملاعب الأندية في أبريل أيام (16 - 17 - 20 - 21 - 24).

إقامة قبل نهائي دوري السوبر على ملاعب تحدد لاحقًا في مايو أيام (4 - 5 - 7 - 8- 10).

في المقابل، جاءت مواعيد بطولة الكأس كالتالي:

إقامة مباريات دور الثمانية في كأس مصر الأحد 11 أبريل.

إقامة نصف نهائي كأس مصر الثلاثاء 27 أبريل في صالة الشباب والرياضة (حسن مصطفى).

إقامة نهائي كأس مصر الخميس (29 أبريل) في صالة الشباب والرياضة (حسن مصطفى).

يحدد موعد الدور النهائي من كأس السوبر بناءً على الارتباطات الدولية وعيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأخيرة من دوري السوبر لتحديد الترتيب حيث يتصدر الاتحاد السكندري الجدول في المقابل يأتي كل من الجزيرة والزمالك في الترتيب الثاني والثالث ثم الأهلي رابعًا.