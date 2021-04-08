الامارات | الموت يفجع نجم المنتخب السوري السابق فراس الخطيب

شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع نجم المنتخب السوري السابق فراس الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن قائد المنتخب السوري السابق، فراس الخطيب، وفاة والده، وذلك في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، نعى فيها والده، بقوله: "انتقل إلى رحمة اللاه والدي الغالي.. رحمك الله وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنة"، مضيفاً: "كنت خير قدوة لنا، جزاك الله عني وعن إخوتي كل خير".

بدوره أصدر نادي الكرامة السوري، عبر صفحته في "فيسبوك" بياناً، تضامن فيه مع نجمه السابق، وجاء فيه: "مجلس إدارة نادي الكرامة وكافة كوادره ومشجعيه، يتقدمون بأحر التعازي، لابن نادي الكرامة ونجم المنتخب الوطني السوري سابقاً الكابتن "فراس الخطيب" بوفاة والده".

واعتزل فراس الخطيب في 30 سبتمبر عام 2019 كرة القدم، ليضع بذلك نهاية لمسيرته الكروية التي ارتبطت بداياتها مع الكرامة السوري، ثم اللعب للعديد من الأندية الخليجية والأسيوية، بجانب تألقه مع المنتخب السوري بين 2001 و2019، حيث خاض 72 مباراة دولية، كما يعد واحدا من بين سبعة لاعبين في العالم، شاركوا في ست تصفيات مؤهلة لكأس العالم مع منتخبات بلادهم، وهو الهداف التاريخي للدوري الكويتي.



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