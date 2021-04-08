الامارات | غاريث بيل واثق من وجود الفضائيين.. ورأى إحدى مركباتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن غاريث بيل واثق من وجود الفضائيين.. ورأى إحدى مركباتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ النجم الولزي غاريث بيل، المعار حالياً من ريال مدريد إلى فريق توتنهام الإنجليزي، الجميع حين أطلق سلسلة من التصريحات الغريبة، بينها أنه يؤمن 100% بوجود الكائنات الفضائية، بل قال إنه سبق ورأى بعينه إحدى مركباتهم الفضائية.

ونقلت حديث بيل، صحيفة "ذي الصن" البريطانية، خلال مشاركة بيل في جلسة حوارية على قناة "يوتيوب" لنادي توتنهام، وكان برفقة زميله جو رودن. وعبر بيل عن استغرابه من رد فعل غوردن المتهكم وغير المصدق لما يقوله.

وقال بيل: الكثيرون يتحدثون عن "مؤامرات" وما شابه، لكن الحقيقة أنه سبق للحكومة الأميركية أن أفرجت عن صور حقيقية للفضائيين. ورد عليه جوردن: هذه كلها تخيلات، وصور مزيفة ولا علاقة لها بالواقع. لكن بيل قال: بل حقيقية 100%، وهناك فيديو يظهرها بشكل واضح.

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