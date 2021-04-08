الامارات | تأجيل بطولة "رولان غاروس" لأسبوع للسماح بحضور الجماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة "رولان غاروس" لأسبوع للسماح بحضور الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب اليوم عن تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، لمدة أسبوع لتصبح في الفترة بين 30 مايو و13 يونيو المقبلين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. وجاء في بيان للاتحاد أن "أسباب هذا القرار مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الصحية"، مما قد يسمح للمنظمين بالترحيب بعدد أكبر من المتفرجين إذا تم تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء.

وتابع البيان أن الهدف من هذا التأجيل هو "تعزيز فرص إقامة البطولة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير، سواء بالنسبة للاعبين واللاعبات أو الشغوفين باللعبة، مع ضمان السلامة الصحية للجميع". وأردف "في ضوء هذا الهدف المزدوج، يمكن أن يشكل كل أسبوع فترة ثمينة". وفي العام 2020، تأجلت البطولة أشهرا عدة بسبب الجائحة قبل أن تقام أخيرًا في سبتمبر بحضور الف شخص يوميًا بدلا من موعدها التقليدي في مايو، فيما تقام كل المنافسات الرياضية حاليًا في فرنسا ولكن خلف أبواب موصدة.

وهذه المرة، سيشكّل التأجيل لمدة أسبوع واحد للبطولة التي تُقام على الملاعب الترابية، تأثيرًا محدودًا على الروزنامة، حتى لو كان هناك أسبوعان فقط بين نهائي رولان غاروس وبداية بطولة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام، (من 28 يونيو الى 11 يوليو).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news