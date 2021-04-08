شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط السعودية توقف «حمد الله» مهاجم النصر 15 يومًا عن خوض المباريات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة السعودى إيقاف المغربى عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر 15 يومًا مؤقتًا عن خوض المباريات الرسمية.

جاء قرار لجنة الانضباط بسبب ما بدر منه فى المباراة التى أقيمت بين فريقى نادى النصر ونادى الفيصلى، إلى حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف حمدالله مؤقتاً لمدة 15 يوماً قابلة للتمديد في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، لحين الانتهاء من دراسة واتخاذ القرار بشأن ما بدر منه، في المباراة التي جمعت فريقه بالفيصلي، الأحد، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.